Баркли перешёл в "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

Сумма трансфера составила 16,8 миллионов евро. 24-летний футболист заключил с "синими" контракт до лета 2023 года. В новой команде хавбек будет играть под номером 8.

Баркли является воспитанником "Эвертона", за основную команду "ирисок" выступал с 2011 года, сыграл 179 матчей и забил 27 голов. За сборную Англии сыграл 22 матча и забил 2 гола.

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