Баркли прокомментировал переход в "Челси"

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Баркли прокомментировал переход в "Челси"

Новичок "Челси" Росс Баркли прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

"Получить возможность для нового старта в таком клубе, как "Челси" - это просто невероятно. Хочу продолжить там, где остановился в конце прошлого сезона. Надеюсь, что прибавлю и буду забивать больше" - цитирует 24-летнего футболиста официальный сайт "синих".

Напомним, что трансфер Баркли обошёлся "Челси" в 16,8 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2023 года. | http://soccernews.ru

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