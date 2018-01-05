Баркли прошел медосмотр в "Челси"



Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли близок к переходу в "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист успешно прошел медицинское обследование. Ожидается, что о его трансфере будет объявлено до конца дня.

"Баркли это хороший молодой английский игрок с отличными перспективами. Но это все, что я могу сказать", - заявил главный тренер "Челси" Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за 24-летнего Баркли 17 миллионов евро.

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