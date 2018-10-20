Баркли рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

Участие полузащитника "Челси" Росса Баркли в матче девятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом.

Как сообщил главный тренер "синих" Маурицио Сарри, у 24-летнего хавбека небольшое повреждение, поэтому может быть принято решение поберечь его, дабы не усугубить травму.

Напомним, что матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 14:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что у "красных дьяволов" проблемы куда серьёзнее - ближайшую игру рискуют пропустить сразу восемь футболистов. | http://soccernews.ru