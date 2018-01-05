Баркли в шаге от перехода в "Челси"

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Баркли в шаге от перехода в "Челси"

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает The Times.

По информации источника, уже сегодня 24-летний футболист, контракт которого с "ирисками" истекает летом 2018 года, пройдёт медобследование в лондонском клубе.

Трансфер Баркли обойдётся "Челси" в 17 миллионов евро.

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