Баркли: "Я не проходил никаких медицинских осмотров в "Челси"

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Баркли: "Я не проходил никаких медицинских осмотров в "Челси"

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли опроверг информацию о том, что он отказался от перехода в "Челси" во время прохождения медосмотра. 

"Несмотря на сообщения в СМИ, я заявляю, что не проходил никаких медицинских осмотров в других клубах. Я решил, что из-за недавней травмы мне лучше взять паузу до января. Когда я вновь буду в хорошей форме, то буду думать о своем будущем", - цитирует Sky Sports Баркли. 

Напомним, что контракт 23-летнего Баркли с "Эвертоном" истекает летом 2018 года и он отказался его продлевать. Интерес к хавбеку проявляют "Челси" и "Тоттенхэм".

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