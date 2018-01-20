Баркли: "Я одержим тем, чтобы становиться лучше"

Новичок "Челси" полузащитник Росс Баркли надеется на то, что трансфер в топ-клуб будет способствовать его развитию.

"Я одержим тем, чтобы становиться лучше. Я хочу, чтобы меня считали полузащитником мирового класса. И мое появление в "Челси" дает реальный шанс достигнуть своей цели.

В настоящий момент у меня много возможностей, большой потенциал, и я хочу продемонстрировать свои умения в таком большом клубе, чтобы меня признали хорошим игроком. Я дорос до уровня "Челси". Работа вместе с футболистами мирового класса только поможет мне достичь серьезных высот. Первая половина сезона из-за травмы прошла мимо меня, но я снова в форме и готов работать", - сказал он.

Напомним, что Баркли перешел в "Челси" из "Эвертона" в начале года.

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