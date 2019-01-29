"Барнет" и "Брентфорд" закончили результативной ничьей в 1/16 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Барнет" и "Брентфорд" закончили результативной ничьей.
"Барнет" - "Брентфорд" - 3:3 (0:1).
Голы: Уоткинс, 40 - 0:1, Култхерст, 50 - 1:1, Култхерст, 54 - 2:1, Мопей, 60 (с пенальти) - 2:2, Канос, 72 - 2:3, Спаркс, 75 - 3:3.
В паре будет переигровка, которая состоится 5 февраля в Брентфорде на стадионе "Гриффин Парк". Победитель этой встречи в 1/8 финала встретится с "Суонси".
А еще: Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
|23
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|Уотфорд
|23
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|8
|Вулверхэмптон
|23
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|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
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|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
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|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
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|16
|Бернли
|23
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|Ньюкасл Юнайтед
|23
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|23
|11