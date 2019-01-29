"Барнет" и "Брентфорд" закончили результативной ничьей в 1/16 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Барнет" и "Брентфорд" закончили результативной ничьей.

"Барнет" - "Брентфорд" - 3:3 (0:1).

Голы: Уоткинс, 40 - 0:1, Култхерст, 50 - 1:1, Култхерст, 54 - 2:1, Мопей, 60 (с пенальти) - 2:2, Канос, 72 - 2:3, Спаркс, 75 - 3:3.

В паре будет переигровка, которая состоится 5 февраля в Брентфорде на стадионе "Гриффин Парк". Победитель этой встречи в 1/8 финала встретится с "Суонси".

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