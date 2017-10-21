"Барнсли" - "Халл" - 0:1 (обзор)

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"Барнсли" - "Халл" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура Чемпионшипа между "Барнсли" и "Халлом".

Не пропустите: "Халл" Слуцкого одержал выездную победу над "Барнсли". | http://soccernews.ru

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4 Лидс Юнайтед 13 23
5 Астон Вилла 13 22
6 Бристол Сити 13 21
7 Престон Норт Энд 13 21
8 Дерби Каунти 12 19
9 Норвич Сити 12 19
10 Ипсвич Таун 11 18
11 Фулхэм 13 18
12 Ноттингем Форест 13 18
13 Мидлсбро 13 17
14 Халл Сити 13 16
15 Миллуол 13 16
16 Шеффилд Уэнсдэй 13 16
17 Куинз Парк Рейнджерс 13 15
18 Брентфорд 13 13
19 Барнсли 12 12
20 Рединг 12 12
21 Бирмингем Сити 13 11
22 Бертон Альбион 13 10
23 Сандерленд 13 9
24 Болтон Уондерерс 13 6
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