Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените"

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Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените"

Новички "Зенита" Вильмар Барриос и Сердар Азмун выбрали игровые номера, под которыми они будут выступать в составе питерской команды.

Колумбиец решил взять номер "25", а иранец отдал предпочтение цифре "7".

Напомним, что за 25-летнего Барриоса "Зенит" заплатил около 15 миллионов евро, а за 24-летнего Азмуна - 12 миллионов.

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