Барриос назвал цель "Зенита" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен

Колумбийский хавбек "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

– Способен ли "Зенит" составить конкуренцию не только "Мальме", но и "Челси" с "Ювентусом"?

– Честно говоря, никогда не придавал значения мнению экспертов, которые далеки от клуба. Важнее всего то, насколько слаженно мы действуем в каждом матче как команда.

Игра с "Челси" показала это – да, мы уступили, да, хозяева много владели мячом, но, по моим ощущениям, результат очень удивил всех, кто ждал нашего разгрома на "Стэмфорд Бридж". И это лишь доказывает, что, кто бы ни был нашим соперником, необходимо сохранять менталитет победителя, потому что на поле выходят 11 против 11 и все решают концентрация и желание.

Мы прекрасно знаем, какие сильные и качественные команды в нашей группе, знаем, что каждый матч будет сложным, нужно быть готовыми показать все, на что мы способны.

Будем стремиться набирать максимум очков дома и бороться за них на выезде, чтобы приблизиться к нашей цели – выходу в плей-офф. У нас отличная команда, все в наших руках, – сказал Барриос.

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