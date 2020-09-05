Барриос отреагировал на слухи об уходе из "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос не собирается менять команду в ближайшее время.
"Не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать ещё больше трофеев и отлично выступить в Лиге Чемпионов с этим клубом", - сказал колумбиец.
Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны "Брайтона" и готовности английского клуба заплатить за него более 15 миллионов евро.
Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 55 матчей и забил 2 гола.
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|22
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|23
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|22
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|11
|Урал
|22
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