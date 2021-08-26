Барриос поделился ожиданиями от Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос поделился ожиданиями от выступления петербургского клуба в Лиге чемпионов.

"Мы понимаем, что в Европе "Зенит" самый популярный и титулованный российский клуб.

В "Зените" ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать.

Если у нас не получается показать хороший результат, это больно задевает всю команду – мы все потом проговариваем и решаем, в чем надо улучшать игру.

Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап. Самое главное – полностью отдаваться игре, получать удовольствие от футбола и, несмотря ни на что, подарить болельщикам настоящий праздник, – заявил полузащитник.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня, в 19:00 по московскому времени.

"Зенит" попал в третью корзину.

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