Барриос подписал новый контракт с "Зенитом"

Фото сайт "Зенита"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Вильмаром Барриосом.

Новый контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года. Финансовые аспекты сделки не разглашаются.

28-летний колумбиец выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 92 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

В составе "сине-бело-голубых" Барриос выиграл пять трофеев, в том числе три чемпионства подряд.

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