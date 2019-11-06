Барриос подвёл итоги матча с "РБ Лейпциг"

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Барриос подвёл итоги матча с "РБ Лейпциг"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о поражении своей команды в матче  4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лейпцигом" (0:2). Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Мы хорошо готовились к матчу, однако очень заметно, что соперник тоже провел большую работу. Мы знали, что они сильны, там много сильных футболистов, которые любят владеть мячом. Они были сильнее, теперь наша задача состоит в том, чтобы проанализировать ошибки, чтобы не совершать их в будущем.

Шансы есть, впереди два матча. Все зависит от нас", - сказал Барриос.

Таким образом, "Зенит" с 4 баллами занимает 3 место в турнирной таблице группы G. "РБ Лейпциг" с 9 очкам возглавляет группу.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" 27 ноября сыграет с "Лионом""Лейпциг" в этот же день сыграет с "Бенфикой".

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