Барриос получил предложение из России

Бывший нападающий "Спартака" Лукас Барриос близок к возвращению в чемпионат России.

Как сообщает источник, 33-летний парагваец принял решение покинуть "Гремио".

"Я собираюсь проанализировать некоторые вещи, но пока просто хочу отдохнуть", - сказал игрок.

В минувшем сезоне в Бразилии Барриос сыграл в 30 матчах, забив 10 голов и сделал три голевые передачи.

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