Барриос получил предложение из России

Теги лукас барриос

Барриос получил предложение из РоссииБывший нападающий "Спартака" Лукас Барриос близок к возвращению в чемпионат России. 

Как сообщает источник, 33-летний парагваец принял решение покинуть "Гремио".

"Я собираюсь проанализировать некоторые вещи, но пока просто хочу отдохнуть", - сказал игрок.

В минувшем сезоне в Бразилии Барриос сыграл в 30 матчах, забив 10 голов и сделал три голевые передачи.

Не пропустите: Шалимов: "Я думаю, что Смолов уйдет из "Краснодара". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов