Барриос прокомментировал грядущий переход в "Зенит"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос в интервью каналу RCN подтвердил, что вскоре перейдёт в европейский клуб.

Напомним, что о трансфере 25-летнего колумбийца договорился питерский "Зенит".

"Переезд в Европу - важный шаг в моей карьере. Это позволит мне расти как в личном, так и в футбольном плане. Я счастлив получить такой шанс и хочу воспользоваться им" - сказал футболист.

Напомним, что "Зенит" заплатит за Барриоса 18 миллионов евро. В нём "сине-бело-голубые" видят замену для Леандро Паредеса, который перебрался в ПСЖ.

Не пропустите: Итальянский клуб нацелился на игрока "Зенита". | http://soccernews.ru