Барриос прокомментировал грядущий переход в "Зенит"
Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос в интервью каналу RCN подтвердил, что вскоре перейдёт в европейский клуб.
Напомним, что о трансфере 25-летнего колумбийца договорился питерский "Зенит".
"Переезд в Европу - важный шаг в моей карьере. Это позволит мне расти как в личном, так и в футбольном плане. Я счастлив получить такой шанс и хочу воспользоваться им" - сказал футболист.
Напомним, что "Зенит" заплатит за Барриоса 18 миллионов евро. В нём "сине-бело-голубые" видят замену для Леандро Паредеса, который перебрался в ПСЖ.
Не пропустите: Итальянский клуб нацелился на игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: "Зенит" выплатил Ракицкому солидный подписной бонус
-
Игрок сборной России близок к переходу в "Фенербахче"
-
Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе
-
СМИ узнали трансферный бюджет "Баварии" на лето
-
"Челси" повторил клубный антирекорд
-
1
Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"
-
Шопинг-лист олигарха. Оцениваем 19 нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича
-
ПСЖ в шаге от подписания аргентинского хавбека
-
Девушка дня: Мартина Чехова - жена легенды АПЛ Петра Чеха
-
Кубок "Матч Премьер" могут расширить в 2020 году
-
На тренировке "Реала" произошёл конфликт между игроками
-
Месси забил юбилейный гол в Кубке Испании
-
ПСЖ определился с заменой для Неймара
-
Барриос прокомментировал грядущий переход в "Зенит"
-
Жиру отклонил выгодное предложение из Китая
-
1
Аллегри о позорном вылете "Ювентуса" из Кубка Италии: "Не стоит драматизировать"
-
"Монако" согласовал седьмой зимний трансфер
-
В ПСЖ Неймар травмируется чаще, чем в "Барселоне": опубликована статистика
-
"Ювентус" в срочном порядке ищет защитника
-
Семак высказался об уходе Паредеса из "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|16
|39
|2
|Дефенса и Хустисия
|16
|36
|3
|Атлетико Тукуман
|15
|31
|4
|Уракан
|16
|30
|5
|Велес Сарсфилд
|16
|28
|6
|Бока Хуниорс
|14
|25
|7
|Индепендьенте
|16
|24
|8
|Унион Санта-Фе
|16
|23
|9
|Годой Крус
|16
|23
|10
|Альдосиви
|16
|23
|11
|Ривер Плейт
|15
|22
|12
|Банфилд
|16
|22
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|16
|19
|14
|Тальерес де Кордоба
|16
|19
|15
|Колон
|16
|19
|16
|Эстудиантес
|16
|18
|17
|Ланус
|16
|18
|18
|Росарио Сентраль
|15
|18
|19
|Тигре
|16
|18
|20
|Сан-Мартин Тукуман
|16
|17
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|15
|22
|Химнасия Ла-Плата
|16
|15
|23
|Сан Лоренцо
|16
|14
|24
|Бельграно
|16
|13
|25
|Патронато Парана
|16
|13
|26
|Аргентинос Хуниорс
|16
|10