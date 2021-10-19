Барриос прокомментировал продление контракта с "Зенитом"

Фото инстаграм Вильмара Барриоса

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился эмоциями после заключения нового соглашения с питерским клубом.

"Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать всё, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на "Зените". Моя главная задача - показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу ещё много лет биться вместе с "Зенитом" за самые высокие награды и ещё много раз стать чемпионом", - сказал 28-летний колумбиец.

Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 92 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Новый контракт хавбека с клубом рассчитан до завершения сезона 2025/26.

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