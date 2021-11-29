Барриос провёл юбилейный матч за "Зенит"

Фото инстаграм Вильмара Барриоса

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос достиг отметки в 100 игр в составе питерской команды.

Юбилейным матчем для колумбийца стал воскресный гостевой поединок против ЦСКА (2:0).

Это 128-й случай в истории "сине-бело-голубых", когда футболист проводит 100-ю встречу за команду.

Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, в его активе 2 гола, 5 ассистов и 6 выигранных трофеев.

Не пропустите: Барриос высоко отозвался о летнем новичке "Зенита" Клаудиньо. | http://soccernews.ru