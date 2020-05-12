Барриос рассказал, что был близок к переходу в "Эвертон"

Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что мог продолжить карьеру в "Эвертоне" в 2019 году.

"Был вариант с "Эвертоном", шли переговоры. Им пришлось продать своего полузащитника, но я был спокоен.

Когда позвонил мой агент, то сказал, что "Зенит" продвинулся в переговорах. Мне сказали о возможности того, что контракт с "Эвертоном" будет закрыт, и сказали, чтобы я прилетал, а если ничего не произойдет, я бы вернулся в Буэнос-Айрес.

Я уже собирался сесть в автобус до аэропорта, но агент позвонил и сказал, что трансфер сорвался", - сказал Барриос.

Футболист выступает в "Зените" с февраля 2019 года. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

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