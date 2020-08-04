Барриос рассказал о сложности изучения русского языка

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Барриос рассказал о сложности изучения русского языка

Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что занимается изучением русского языка.

"Русский - очень сложный язык. Я очень стараюсь, учу каждый день по чуть чуть. Иногда даже не могу произносить некоторые слова. Когда кто-нибудь говорит по-русски быстро, я ничего не понимаю!" - заявил футболист.

Барриос перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока - 16 миллионов евро.

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