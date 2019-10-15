Барриос рассказал, за игрой каких футболистов он внимательно следит

Теги зенит санкт-петербургвильмар барриос

Барриос рассказал, за игрой каких футболистов он внимательно следит

25-летний игрок "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, за результатами каких футболистов он следит. Об этом пишет eldeportivo.com.co.

"В детстве я немного смотрел футбол. Я любил играть, но не смотреть. Я следил за Хаби Алонсо, Хави, Иньестой и другими топ-игроками, которые тогда были.

Сейчас я слежу за Каземиро, Канте, Бускетсом, Верратти, теми, кто играет на моей позиции, и которые могу дать мне что-то полезное", - сказал Барриос.

В этом сезоне футболист принял участия в 11 матчах РПЛ.

А еще: Московское "Динамо" обыграло "Пюник" в товарищеском матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 октября

Главные новости дня: 14 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов