Барриос рассказал, за игрой каких футболистов он внимательно следит

25-летний игрок "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, за результатами каких футболистов он следит. Об этом пишет eldeportivo.com.co.

"В детстве я немного смотрел футбол. Я любил играть, но не смотреть. Я следил за Хаби Алонсо, Хави, Иньестой и другими топ-игроками, которые тогда были.

Сейчас я слежу за Каземиро, Канте, Бускетсом, Верратти, теми, кто играет на моей позиции, и которые могу дать мне что-то полезное", - сказал Барриос.

В этом сезоне футболист принял участия в 11 матчах РПЛ.

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