Барриос высоко отозвался о летнем новичке "Зенита" Клаудиньо

Фото инстаграм Клаудиньо

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос похвалил своего партнёра по команде Клаудиньо.

"Рад тому, какую игру мы показали в матчах со "Спартаком" (7:1) и "Динамо" (4:1). И за Клаудиньо тоже. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Очень ценный для нас игрок, который помогает своими голами и передачами. Со "Спартаком" это вообще был магический вечер. Счастлив, что в таком дерби была одержана столь убедительная победа. А потом были не менее важные три очка с "Динамо", - сказал Барриос.

Клаудиньо в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Летом "Зенит" купил бразильца за 12 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2026 года.

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