Барриоса хотят подписать клубы из Италии и Англии

Фото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос привлек к себе внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. На 27-летнего игрока претендуют команды из Италии и Англии, сообщает El Universal 11 мая.

Напомним, что Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" в феврале 2019 года.

В текущем сезоне Барриос провел 33 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Также не пропустите: Тухель оценил работу Лэмпарда в "Челси". | http://soccernews.ru