Барриоса хотят подписать клубы из Италии и Англии
Фото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос привлек к себе внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. На 27-летнего игрока претендуют команды из Италии и Англии, сообщает El Universal 11 мая.
Напомним, что Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" в феврале 2019 года.
В текущем сезоне Барриос провел 33 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
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