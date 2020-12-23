"Барса" без труда победила "Вальядолид"
В 15 туре испанской Ла Лиги прошел матч между "Вальядолидом" и "Барселоной". Игра завершилась со счетом 0:3.
Поражение оставило хозяев в зоне вылета. На их счету 14 очков и 18 место в таблице. Каталонцы же смогли подняться на 5 место. Теперь в их активе 24 очка. Отставание от "Реала" сократилось до 5 баллов, а от идущего на первом месте "Атлетико" - до 8.
"Вальядолид" - "Барселона" 0:3 (0:2)
Голы: Лангле, 21 - 0:1, Брейтуэйт, 35 - 0:2, Месси, 65 - 0:3
"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Санчес (Гвардиола, 79), Начо Мартинес, Мичел (Меса, 57), Эрвиас, Плано (Кике Перес, 57), Алькарас, Жота (Орельяна, 57), Вейсман, Маркос Андре (Тони Вилья, 46).
"Барселона": тер Штеген, Дест, Мингеса, Лангле, Альба (Фирпо, 71), де Йонг (Бускетс, 71), Пьянич, Педри (Коутиньо, 81), Араухо (Умтити, 71), Брейтуэйт, Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14