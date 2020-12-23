"Барса" без труда победила "Вальядолид"

В 15 туре испанской Ла Лиги прошел матч между "Вальядолидом" и "Барселоной". Игра завершилась со счетом 0:3.



Поражение оставило хозяев в зоне вылета. На их счету 14 очков и 18 место в таблице. Каталонцы же смогли подняться на 5 место. Теперь в их активе 24 очка. Отставание от "Реала" сократилось до 5 баллов, а от идущего на первом месте "Атлетико" - до 8.

"Вальядолид" - "Барселона" 0:3 (0:2)

Голы: Лангле, 21 - 0:1, Брейтуэйт, 35 - 0:2, Месси, 65 - 0:3

"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Санчес (Гвардиола, 79), Начо Мартинес, Мичел (Меса, 57), Эрвиас, Плано (Кике Перес, 57), Алькарас, Жота (Орельяна, 57), Вейсман, Маркос Андре (Тони Вилья, 46).