"Барса" готова продать Эмерсона за 30 миллионов евро

"Барселона" в межсезонье намерена продать защитника Эмерсона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, каталонцы хотят выручить с продажи 21-летнего игрока 30 миллионов евро.



В футболисте заинтересован "Милан". Агенты игрока уже встретились с представителями "россонери", однако переговоры не принесли результатов.



В нынешнем сезоне футболист выступал в аренде за "Бетис".

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