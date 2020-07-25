"Барса" готова продать Эмерсона за 30 миллионов евро

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"Барса" готова продать Эмерсона за 30 миллионов евро

"Барселона" в межсезонье намерена продать защитника Эмерсона. Об этом сообщает  Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы хотят выручить с продажи 21-летнего игрока 30 миллионов евро.

В футболисте заинтересован "Милан". Агенты игрока уже встретились с представителями "россонери", однако переговоры не принесли результатов.

В нынешнем сезоне футболист выступал в аренде за "Бетис".

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