"Барса" хочет подписать Неймара
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Как сообщает AS, этим летом "Барселона" попытается подписать бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.
Как пишет источник, президент каталонцев Жоан Лапорта лично считает, что трансфер бразильца положительно скажется на "Барселоне".
"Барселона" оценивает Неймара в 100 миллионов евро. Руководство считает, что продажа ненужных игроков позволит осуществить трансфер.
Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2022-го года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14