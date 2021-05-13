"Барса" может подписать двух нападающих

Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" уже этим летом может подписать контракты и с Серхио Агуэро и с Мемфисом Депаем.

Источник сообщает, что переход аргентинского нападающего "Манчестер Сити" в "Барселону" не исключает прихода Депая.

В текущем сезоне Агуэро принял участие в 11 матчах в АПЛ, в которых забил 2 гола, Депай сыграл 35 игр в Лиге 1, в которых отметился 19 голами и сделал 10 голевых передач.

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