"Барса" не намерена менять трансферные приоритеты

Теги барселонакоутиньоливерпульборуссия дортмундусман дембеле

"Барса" не намерена менять трансферные приоритетыКаталонская "Барселона" не намерена отказываться от приобретений вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", несмотря на трудности переговорных процессов со "шмелями" и "красными", не планируют отказываться от трансферов их ключевых игроков и искать им альтернативу.

Напомним, фанаты "Барселоны" обеспокоены возможным уходом Иньесты. | soccernews.ru

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