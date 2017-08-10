"Барса" не намерена менять трансферные приоритеты

Каталонская "Барселона" не намерена отказываться от приобретений вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", несмотря на трудности переговорных процессов со "шмелями" и "красными", не планируют отказываться от трансферов их ключевых игроков и искать им альтернативу.

Напомним, фанаты "Барселоны" обеспокоены возможным уходом Иньесты. | soccernews.ru