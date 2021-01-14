"Барса" не смогла оспорить желтую карточку Месси. Он снял футболку в память о Марадоне
"Барселона" не добилась отмены желтой карточки нападающему клуба Лионелю Месси. Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не согласился с доводами "каталонцев", сообщает Marca.
Напомним, аргентинец снял игровую футболку "Барселоны", под которой находилась майка "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером на спине.Так он почтил память бывшего футболиста и тренеру Диего Марадоны, умершего 25 ноября. За неспортивное поведение, игрок был наказан желтой карточкой.
Теперь "Барселона" может в течение пятнадцати рабочих дней подать новую апелляцию. На этот раз в Спортивный административный суд Испании (TAD).
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