"Барса" не смогла оспорить желтую карточку Месси. Он снял футболку в память о Марадоне

"Барселона" не добилась отмены желтой карточки нападающему клуба Лионелю Месси. Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не согласился с доводами "каталонцев", сообщает Marca.

Напомним, аргентинец снял игровую футболку "Барселоны", под которой находилась майка "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером на спине.Так он почтил память бывшего футболиста и тренеру Диего Марадоны, умершего 25 ноября. За неспортивное поведение, игрок был наказан желтой карточкой.