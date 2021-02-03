"Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться

1 Теги барселоналионель мессисерхио агуэро

"Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остатьсяНападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить свою карьеру в "Барселоне".

По информации Cadena Ser, несколько кандидатов на пост президента каталонского клуба уже контактировали с окружением игрока, и аргентинец  согласится выступать за испанский топ-клуб.

Трансфер 32-летнего нападающего может убедить форварда Лионеля Месси остаться в клубе и заключить новый контракт с "Барселоной".

Напомним, контракт Агуэро с "Манчестер Сити"истекает в июне. Таким образом, игрок сможет перейти в любой клуб бесплатно, в качестве свободного агента. 

В текущем сезоне Агуэро провел только 5 матчей в АПЛ.

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