"Барса" провела переговоры с Агуэро

Теги барселонасерхио агуэроманчестер сити

"Барса" провела переговоры с АгуэроФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

"Барселона" начала работу над переходом нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Каталонцы провели предварительные переговоры с представителями игрока о трансфере на правах свободного агента летом, сообщает Sky Sports.

В этом сезоне АПЛ Агуэро провел только 10 матчей из-за травм, в этих играх аргентинец сумел забить два гола.

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