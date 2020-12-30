"Барса" с момента дебюта Месси победила в 73,7% матчей с ним в составе. Без него – только в 55,9%

В 16 туре испанской Ла Лиги "Барселона" не смогла победить "Эйбаром". Встреча закончилась со счетом 1:1.

Нападающий "блаугранас" Лионель Месси только перед матчем вернулся из короткого отпуска в Аргентине и не смог помочь одноклубникам завоевать 3 очка.

Статистика каталонцев с Месси и без него существенно различается. С момента дебюта аргентинца в октябре 2004 года "Барселона" смогла победить только в 55,9% матчей, в которых форвард не выходил на поле. На ее счету 66 побед, 39 ничьих и 22 поражения в таких встречах.