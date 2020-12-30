"Барса" с момента дебюта Месси победила в 73,7% матчей с ним в составе. Без него – только в 55,9%
В 16 туре испанской Ла Лиги "Барселона" не смогла победить "Эйбаром". Встреча закончилась со счетом 1:1.
Нападающий "блаугранас" Лионель Месси только перед матчем вернулся из короткого отпуска в Аргентине и не смог помочь одноклубникам завоевать 3 очка.
Статистика каталонцев с Месси и без него существенно различается. С момента дебюта аргентинца в октябре 2004 года "Барселона" смогла победить только в 55,9% матчей, в которых форвард не выходил на поле. На ее счету 66 побед, 39 ничьих и 22 поражения в таких встречах.
Однако, когда Месси принимал участие в матче, процент побед был гораздо выше - 73,7%. С аргентинцем команда выиграла 368 раз, 83 матча свела к ничьей и в 48 случаях уступила.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14