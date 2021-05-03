"Барса" сыграет против "Атлетико" в той же форме, что и в Классико
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" сыграет против "Атлетико" в матче 35-го тура Ла Лиги в особом комплекте формы.
Футболисты каталонского клуба сыграют в комплекте, в котором провели недавнее Классико. В матче 30-го тура Ла Лиги "Барса" уступила "Реалу" (1:2).
"Барселона" не планировала использовать эту форму еще раз, однако в клуб поступило большое количество просьб от болельщиков, которые заявили о желании вновь увидеть команду в такой форме.
Перед матчем с "Реалом* "Барса" начала продавать эту форму, и она стала хитом продаж.
Также не пропустите: Назван срок восстановления Николы Влашича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 3 мая
-
Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги
-
Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А
-
Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо
-
Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
Лента новостей
-
"Парма" вылетела из Серии А
-
Бывший полузащитник "Зенита" Данни поделился эмоциями после победы сине-бело-голубых в чемпионате России
-
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку высоко отозвался о главном тренере команды Антонио Конте после завоевания скудетто
-
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о чемпионстве "Зенита" и проблемах остальных российских клубов
-
Главные новости дня: 3 мая
-
"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛ
-
Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги
-
Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А
-
1
"Барса" сыграет против "Атлетико" в той же форме, что и в Классико
-
Назван срок восстановления Николы Влашича
-
Названа сумма, которую Сарри может получать в "Роме"
-
"Фенербахче" продолжает погоню за "Бешикташем"
-
Президент "Барсы" высказался по поводу гонки за чемпионство в Ла Лиге
-
Стала известна сумма, которую хотел получать Рамос
-
Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо
-
1
Почеттино высказался о матче против "Манчестер Сити"
-
Иньеста сыграл впервые за 4 месяца
-
Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
-
Месси организовал ужин для игроков "Барселоны"
-
Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14