"Барса" сыграет против "Атлетико" в той же форме, что и в Классико

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"Барса" сыграет против "Атлетико" в той же форме, что и в КлассикоФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" сыграет против "Атлетико" в матче 35-го тура Ла Лиги в особом комплекте формы.

Футболисты каталонского клуба сыграют в комплекте, в котором провели недавнее Классико. В матче 30-го тура Ла Лиги "Барса" уступила "Реалу" (1:2).

"Барселона" не планировала использовать эту форму еще раз, однако в клуб поступило большое количество просьб от болельщиков, которые заявили о желании вновь увидеть команду в такой форме.

Перед матчем с "Реалом* "Барса" начала продавать эту форму, и она стала хитом продаж.

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