"Барса" вновь ведет переговоры с Депаем

Теги барселонамемфис депай

"Барса" вновь ведет переговоры с ДепаемФото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере, "Барселона" возобновила переговоры с нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем.

Сообщается, что стороны контактировали еще зимой, однако тогда не удалось прийти к договоренности.

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