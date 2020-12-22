"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей
Появились детали соглашения о переходе из "Ливерпуля" в "Барселону" хавбека Филиппе Коутиньо в 2018 году.
Как сообщает Sport.es, в договоре о трансфере есть пункт, по которому каталонцы обязаны выплатить 20 миллионов евро, в случае, если Коутиньо проведет за клуб 100 матчей. На данный момент бразилец провел за "блаугранас" 88 матчей во всех турнирах. Но уже в начале 2021 года он может перешагнуть отметку в 100 игр.
По этой причине, как отмечает источник, функционеры "Барселоны" намерены в ближайшее время продать полузащитника. Это поможет сэкономить круглую сумму, с учетом сложной финансовой ситуацией в клубе.
Коутиньо провел за "Барсу" 12 матчей во всех турнирах в этом сезоне. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|Бетис
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|20
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|20
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|20
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|20
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