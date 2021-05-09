"Барсе" не понравилось продления контракта Неймара

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Как сообщает RAC1, "Барселона" осталась крайне не довольна тем, что Неймар продлил контракт с "ПСЖ".

Сообщается, что в разговоре с представителями "Барселоны" Неймар сказал, что хочет вернуться. Однако буквально через несколько недель продлил контракт с "ПСЖ". После этого "Барселона" разочарована и чувствует, что бразилец ее использовал.

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