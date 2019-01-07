"Барселона" 11 из 13 раз становилась чемпионом, лидируя после первого круга

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"Барселона" 11 из 13 раз становилась чемпионом, лидируя после первого круга

"Барселона" занимает лидирующее место в чемпионате Испании после 18 туров.

У каталонский клуба отрыв в 5 баллов от ближайшего преследователя "Атлетико".

"Барселона" в 11 из 13 случаев лидируя после первого круга становилась чемпионом.

В первый раз каталонцам не удалось это сделать в 2007-м, тогда победил "Реал".

Второй такой случай произошел в 2014-м, тогда "Барсу" опередил "Атлетико" на 3 очка.

Каталонский клуб набрал 40 баллов после первого круга.

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