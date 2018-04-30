"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании

"Барселона" одержала выездную победу над "Депортиво" (4:2).

Таким образом, каталонцы за три тура до конца чемпионата стали победителями Примеры.

Отметим, что "Барселона" стала чемпионом страны в 25-й раз, больше только "Реал" (33).

Смотрите также обзор матча "Депортиво" - "Барселона". | http://soccernews.ru