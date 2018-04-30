"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании

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"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании

"Барселона" одержала выездную победу над "Депортиво" (4:2).

Таким образом, каталонцы за три тура до конца чемпионата стали победителями Примеры.

Отметим, что "Барселона" стала чемпионом страны в 25-й раз, больше только "Реал" (33).

Смотрите также обзор матча "Депортиво" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
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