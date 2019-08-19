"Барселона" активизировалась в переговорах по трансферу Неймара после поражения от "Атлетика"

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"Барселона" активизировалась в переговорах по трансферу Неймара после поражения от "Атлетика"

"Барселона" форсирует трансфер нападающего ПСЖ Неймара, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, "сине-гранатовые" активизировались в переговорах после поражения от "Атлетика" в первом туре Примеры.

Также отмечается, что каталонский клуб всерьёз задумался о включении в сделку своего вингера Усмана Дембеле.

Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Помимо "блауграны" на звёздного бразильца претендует мадридский "Реал".

Не пропустите: ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, но на определенных условиях. | http://soccernews.ru
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