"Барселона" активно ведет переговоры по подписанию нового защитника

Теги барселонаклеман ланглесевилья

"Барселона" активно ведет переговоры по подписанию нового защитникаКаталонская "Барселона" вышла на контакт с защитником "Севильи" Клеманом Лангле, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, стороны значительно продвинулись в переговорах относительно возможного переезда 22-летнего бека на "Камп Ноу". Однако для завершения этого трансфера "сине-гранатовым" еще предстоит согласовать его условия с клубом француза.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 48 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" получила 60-миллионное предложение по двум своим игрокам. | soccernews.ru

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