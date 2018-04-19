"Барселона" активно ведет переговоры по подписанию нового защитника

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с защитником "Севильи" Клеманом Лангле, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, стороны значительно продвинулись в переговорах относительно возможного переезда 22-летнего бека на "Камп Ноу". Однако для завершения этого трансфера "сине-гранатовым" еще предстоит согласовать его условия с клубом француза.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 48 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" получила 60-миллионное предложение по двум своим игрокам. | soccernews.ru