"Барселона" - "Алавес" - 2:1 (обзор)

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"Барселона" - "Алавес" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Барселоной" и "Алавесом".

Читайте также: "Барселона" лишь в концовке матча вырвала победу у "Алавеса". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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