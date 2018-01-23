"Барселона" анонсировала расставание с Маскерано

Каталонская "Барселона" анонсировала расставание со своим защитником Хавьером Маскерано, который уже в текущее трансферное окно должен перебраться в один из китайских грандов.

Так, в своем официальном инстаграме "сине-гранатовые" представили видео с выступлениями аргентинца за клуб со следующим сообщением: "Спасибо тебе, Маске. Клуб проведет церемонию прощания с Маскерано в эту среду".

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) Янв 23, 2018 at 7:56 PST

Напомним, "Барселона" больше не будет делать приобретений в январе. | soccernews.ru