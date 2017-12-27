"Барселона" анонсировала возвращение на поле Дембеле

Каталонская "Барселона" анонсировала возвращение на поле своего вингера Усмана Дембеле, который из-за травмы пропустил три с половиной месяца.

Как информирует El Mundo Deportivo, 20-летний француз сможет сыграть уже в двух ближайших матчах своей команды - 4-го января в рамках кубка Испании против "Сельты" и 7-го января в рамках чемпионата против "Леванте". На официальных плакатах к этим играм "сине-гранатовые" поместили фото своего игрока с надписью: " Не пропустите возвращение Дембеле на "Камп Ноу ".

Напомним, "Барселона" получила выгодные предложения по тер Штегену. | soccernews.ru