"Барселона" анонсировала возвращение на поле Дембеле

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"Барселона" анонсировала возвращение на поле ДембелеКаталонская "Барселона" анонсировала возвращение на поле своего вингера Усмана Дембеле, который из-за травмы пропустил три с половиной месяца.

Как информирует El Mundo Deportivo, 20-летний француз сможет сыграть уже в двух ближайших матчах своей команды - 4-го января в рамках кубка Испании против "Сельты" и 7-го января в рамках чемпионата против "Леванте". На официальных плакатах к этим играм "сине-гранатовые" поместили фото своего игрока с надписью: "Не пропустите возвращение Дембеле на "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" получила выгодные предложения по тер Штегену. | soccernews.ru

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