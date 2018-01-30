"Барселона" арендовала полузащитника "Вильярреала"

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"Барселона" арендовала полузащитника "Вильярреала"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вильярреала" Науэля Лейвы.

Каталонский клуб арендовал 21-летнего футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Лейва, который последние полтора сезона выступал за "Бетис", будет играть за вторую команду "сине-гранатовых".

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