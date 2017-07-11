"Барселона" арендовала Витиньо Карвальо
Полузащитник "Палмейраса" Витиньо Карвальо перешел в "Барселону", сообщает официальный твиттер клуба.
Каталонцы арендовали футболиста до лета 2018 года за два миллиона евро. Через год "Барса" может выкупить трансфера игрока за 12 миллионов евро. Ожидается, что хавбек будет выступать за резервную команду "блауграны".
19-летний Витиньо выступает за "Палмейрас" с 2016 года и провел за клуб 6 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20