"Барселона" – "Атлетико" – 1:0 (обзор)

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"Барселона" – "Атлетико" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Атлетико" (1:0).

Видео: "Барселона" – "Атлетико".

Не пропустите: Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
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