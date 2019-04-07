"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзор матча)

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"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Атлетико" - 2:0.

Видео: "Барселона" - "Атлетико"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 30 70
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Валенсия Валенсия 31 46
6 Севилья Севилья 30 46
7 Алавес Алавес 30 44
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис Бетис 30 40
11 Эйбар Эйбар 31 39
12 Леганес Леганес 30 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 30 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 30 29
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 30 23
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