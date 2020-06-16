"Барселона", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за защитника "Уотфорда"

Левый защитник "Уотфорда" Первис Эступиньян может этим летом оказаться в одном из европейских топ-клубов.

По информации La Razon, на 22-летнего футболиста претендуют "Барселона", мадридский "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

Текущий сезон эквадорский фулбек проводит в аренде в "Осасуне", сыграл 30 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость Эступиньяна оценивается в 6,7 миллионов евро.

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