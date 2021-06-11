"Барселона", "Атлетико" и "Парма" среди претендентов на Буффона

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"Барселона", "Атлетико" и "Парма" среди претендентов на БуффонаФото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен

Как сообщает Tuttomercatoweb, экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. 

По информации источника, на 43-летнего итальянца претендуют "Атлетико" и "Барселона", однако в испанских топ-клубах ветеран вряд ли получит много игрового времени. Также одним из возможных вариантов является "Парма", в которой Буффон начинал карьеру.

Напомним, что Буффон выступал за "зебр" с 2001 года. Он стал в составе туринцев десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/19 он провел в "ПСЖ", после чего вернулся в туринский клуб.

В прошедшем сезоне Буффон провел 12 матчей и пропустил 7 голов.

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